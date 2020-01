Nove trabalhadores de uma empresa do Paraná, que estão na cidade para prestar serviços, passaram mais de seis horas nas mãos de bandidos na madrugada desta segunda-feira (13) no bairro Bela Vista, em Rondonópolis. Um deles chegou a ser atingido de raspão por um disparo de arma de fogo.

De acordo com relatos das vítimas no Boletim de Ocorrências nº 2020.11863, três homens invadiram a casa por volta das 23h quando todos dormiam. Primeiro eles pegaram uma das vítimas que dormia no quarto dos fundos e a usaram para que acordasse os outros.

Os bandidos percorreram os cômodos da casa e agrediram várias vítimas com chutes, socos, arma de choque e durante uma das coronhadas desferidas houve um disparo que atingiu a cabeça e o dedo de uma pessoa.

Eles todos foram levados para um dos cômodos e agredidos e ameaças até as 5h da manhã.

Uma caminhonete Hilux que pertence a empresa foi levada, além de vários aparelhos celulares, joias e dinheiro das vítimas.

A polícia segua a procura dos suspeitos