Cláudio Paisagista e Kleison Teixeira opinam sobre pandemia

Dois ex-candidatos à prefeitura de Rondonópolis publicam artigos hoje (28) no site AgoraMT. Kleison Teixeira (Psol) e Cláudio Ferreira (DC) comentam aspectos da situação de Rondonópolis e do Brasil diante da pandemia

Sob o título ‘A Ideologia que mata…’, Cláudio Ferreira, também conhecido como ‘Cláudio Paisagista’, centra sua abordagem sobre a situação no município, critica opositores do presidente Jair Bolsonaro e defende a atuação do Governo Federal no enfrentamento à Covid-19.

Kleison Teixeira analisa os impactos da pandemia sob o prisma da Economia e condena o comportamento da gestão do presidente Jair Bolsonaro e seu ministro Paulo Gudes diante da crise sanitária. No artigo ‘Um governo de tutela’ diz que o governo se rendeu aos interesses neoliberais deixando a sociedade “em um navio à deriva e sem botes salva-vidas”.

Os dois textos podem ser conferidos na seção ‘Opinião do Leitor’.

O site AgoraMT lembra que os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva dos autores, não representando necessariamente a nossa opinião editorial.