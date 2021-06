Lideranças políticas lamentam falecimento de Altamirando Araújo

As principais lideranças políticas da região manifestaram pesar pela morte do pioneiro Altamirando Miranda de Araújo, pai do prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio. Ele faleceu aos 91 anos, vítima de complicações da Covid-19. O corpo foi sepultado na manhã de hoje, numa cerimônia simples e marcada por forte emoção.

Em notas oficiais e declarações pelas redes sociais, as lideranças destacam o papel ativo do pioneiro, que foi o primeiro dentista da cidade e destacou-se também como comerciante e ativista político.

O senador Wellington Fagundes (PL) foi um dos primeiros a se pronunciar. Em um vídeo divulgado na manhã de hoje (19) ele lamentou a perda e manifestou solidariedade ao prefeito José Carlos e toda a família.

“Ele chegou a Rondonópolis quando eu tinha três anos, morava perto da minha casa e era amigo do meu pai. Gostava de teatro, de boa conversa e era muito trabalhador. Deixo minhas condolências em nome dos sete filhos dele e meu conforto ao prefeito José Carlos do Pátio. Rondonópolis está enlutada porque perdeu um grande homem”, disse Wellington Fagundes.

O presidente da Câmara Municipal, Roni Magnani, divulgou nota em nome do Poder Legislativo e fez também um depoimento pessoal destacando os laços de amizade, o conhecimento político e o bom humor do pioneiro – que era mais conhecido pelo apelido de ‘Cavalo Velho’.

Também houve manifestações de legendas partidárias, como o Solidariedade, e de lideranças de grupos políticos que diferentes.

O empresário e ex-vereador Thiago Muniz, que disputou as eleições municipais com José Carlos do Pátio no ano passado, manifestou solidariedade e disse que a “ morte do pioneiro Altamirando de Araújjo Miranda trouxe um sentimento de tristeza para todos”.

DEPUTADOS

O deputado federal José Medeiros usou o Instagram para registrar a perda. “Envio minhas condolências ao prefeito de Rondonópolis, Zé do Pátio, e para toda sua família,pelo falecimento do seu pai, Altamarindo de Araújo, o popular Cavalo Velho”.

Os deputados estaduais Thiago Silva, Claudinei Lopes, Nininho e Sebastião Rezende também manifestaram publicamente o sentimento de pesar pelo falecimento.

Veja a seguir algumas manifestações feitas em declarações ao portal Agora MT e também em notas públicas e postagens nas redes sociais.

CÂMARA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

E com um sentimento de profunda tristeza que a Câmara de Vereadores de Rondonópolis, recebeu a notícia do falecimento de Altamirando Miranda de Araújo, o Cavalo Velho, pai do prefeito Zé Carlos do Pátio.

Altamirando, morreu aos 91 anos, após ficar internado no Hospital de Retaguarda.

Ele era um homem à frente do seu tempo, pioneiro em nossa cidade, foi o primeiro dentista de Rondonópolis e também comerciante.

Fora isso, devido ao seu caráter e a forma alegre em que viveu conquistou uma legião de amigos, em todos os lados da cidade, desde o mais humilde trabalhador até o grande empresário.

A Câmara pede que neste momento de dor e tristeza, que Deus dê o conforto necessário ao prefeito Zé Carlos do Pátio e aos demais filhos, netos, bisnetos e amigos do Cavalo Velho.

VEREADOR RONI MAGNANI

Perdi um amigo mais velho, uma espécie de conselheiro, esse foi o sentimento que tive, nesta triste manhã de sábado ao saber do falecimento de Altamirando Miranda de Araújo, o Cavalo Velho.



Ele me ajudou em muitos momentos e também na minha formação política.

Trava-se de um homem de grande valia e de um bom humor contagiante.

Cavalo Velho está inserido na história da nossa cidade como pioneiro, o primeiro dentista, comerciante de destaque, artista e diretor de teatro, dentre muitas outras áreas de atuação.

Pedimos que Deus ilumine, o prefeito Zé Carlos do Pátio, os suas familiares e amigos, para que todos superem essa perda gigantesca para todos.

“Vai com Deus Cavalo Velho”

Ver. RONI MAGNANI PRES. da Câmara Mun. de Rondonópolis

DIRETÓRIO MUNICIPAL DO PARTIDO SOLIDARIEDADE

O Solidariedade vem a público lamentar o passamento do senhor Altamirando Miranda de Araújo, mais conhecido como Cavalo Velho.

Ele era pai do nosso grande líder e prefeito de Rondonópolis, Zé Carlos do Pátio.

Altamirando foi um dos pioneiros de Rondonópolis e morreu aos 91 anos de idade.

Ele foi o primeiro dentista da cidade e também comerciante.

Homem íntegro, ela deixa sete filhos, netos, bisnetos e uma legião de amigos.

Com um sentimento de imensa tristeza, o partido se solidariza ao prefeito e aos demais familiares, neste momento de dor e pedimos que Deus nos dê o conforto necessários para superar esse momento.

E por último, queremos também lembrar que de onde estiver o seu Altamirando, estará torcendo por todos nós e pelo povo de Rondonópolis, pois ele era apaixonado por essa cidade. Paulo José PRES. Municipal do SOLIDARIEDADE

DEPUTADO ESTADUAL ONDANIR BORTOLINI (NININHO)

Recebemos a triste notícia do falecimento do Sr. Altamirando de Araújo Miranda, 91 anos, mais conhecido como ‘Cavalo Velho’, pai do prefeito Zé Carlos do Pátio, na manhã deste sábado. Sr. Altamirando foi um dos pioneiros em Rondonópolis na década de 60, e também o primeiro dentista da cidade. Dedicado às causas sociais e preocupado com a educação e cultura, incentivou o grupo de teatro ‘Patrulheiros’ que ficou famoso no Estado e reconhecido fora do país, dentre outras ações que fizeram a diferença na vida das pessoas. Peço a Deus o conforto aos familiares e amigos.

DEPUTADO ESTADUAL THIAGO SILVA

É com tristeza que lamento o falecimento do Sr. Altamarindo de Araújo Miranda aos 91 anos, em decorrência de complicações da Covid 19.

Sr. Altamirando, pai do Prefeito José Carlos do Pátio, foi pioneiro e chegou em Rondonópolis na década de 60. Foi o 1º dentista da cidade, encabeçando projetos sociais como o grupo de teatro ‘Patrulheiros’ que ficou famoso no Estado e era reconhecido fora do país. Ele deixa esposa, sete filhos, netos e bisnetos.

Peço a Deus o conforto aos familiares e prestamos as nossas sinceras condolências neste momento de dor.

Deputado Thiago Silva

DEPUTADO ESTADUAL CLAUDINEI LOPES

Presto as minhas condolências à família e aos amigos do pioneiro de Rondonópolis, Altamirando de Araújo Miranda. Ele faleceu aos 91 anos e deixa um importante marco em sua história de vida, sendo o primeiro odontólogo a atuar no município.

Aproveito e estendo os meus sentimentos por essa triste perda, em especial, ao prefeito José Carlos do Pátio (SD), sendo um dos sete filhos de Altamirando. Infelizmente, ele é mais uma vítima da Covid-19 que interrompe mais sonhos, vidas, histórias e que são preenchidas com eternas saudades. Deus conforte o coração de todos! Descanse em Paz!

THIAGO MUNIZ – EMPRESÁRIO E EX-VEREADOR

A morte do pioneiro Altamirando de Araújo Miranda trouxe um sentimento de tristeza para todos nós. Quero externar minha solidariedade à família, ao prefeito José Carlos do Pátio e a todos os amigos.

Que Deus os conforte e que este grande pioneiro seja sempre lembrado pelas muitas contribuições ao município e ao povo de Rondonópolis.

DEPUTADO ESTADUAL SEBASTIÃO REZENDE

Que triste notícia.

Estou em viagem pelo norte do Estado, mas deixo minhas condolências ao nosso Prefeito José Carlos do Pátio e a toda família pelo falecimento do nosso pioneiro Altamirando de Araújo Miranda.

Que Deus traga o consolo neste momento de dor e separação !