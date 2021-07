Proposta de Wilson evidencia perda de protagonismo

O PSDB em Mato Grosso dá sinais de que pode estar “se apequenando”, conforme já apontaram algumas lideranças do partido na Capital.

Um exemplo claro foi a “sugestão” feita pelo deputado estadual Wilson Santos (PSDB) para que a sigla indique nomes como candidato a vice, numa eventual chapa de reeleição encabeçada pelo governador Mauro Mendes (DEM).

O “oferecimento” ocorre antes mesmo de o governador admitir se sairá candidato e expõe uma postura bastante tímida de um partido que já teve importante participação na política do País, sobretudo, em Mato Grosso.

A exemplo do que ocorre no cenário nacional, os tucanos vêm de retrospectos ruins nas eleições do Estado, sem conseguir eleger candidatos em cargos majoritários. E, a se balizar pela proposta de Wilson, não parecem dispostos a mudar esse cenário.

Em tempo, na última campanha ao governo, o PSDB amargou a terceira colocação com o então candidato à reeleição Pedro Taques.