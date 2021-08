Thiago Silva destaca ações em Rondonópolis e Poxoréu

O deputado estadual Thiago Silva (MDB) garante neste mês de agosto mais dois cursos profissionalizantes para a população de Rondonópolis por meio de emenda parlamentar destinada para a criação do programa Qualifica MT em parceria com o Senai e Governo. Já estão abertas as inscrições para o curso de Eletricista de Instalações Prediais e Salgadeiro.

Ambos os cursos possuem 20 vagas cada com carga horária de 160h. Os interessados podem se inscrever, exclusivamente, de forma on-line, por meio do site: www.senaimt.com.br/qualificaseciteci.

De acordo com o deputado, essa é uma oportunidade ímpar para que pessoas que estão sem emprego, consigam se reinserir no mercado de trabalho. “Destinamos emenda para a criação dos cursos pensando na qualificação do cidadão que tem atravessado momentos difíceis nesta pandemia. Vamos continuar trabalhando por mais oportunidades profissionais para as famílias de Rondonópolis e região”, disse o deputado Thiago Silva.

O parlamentar também garantiu em Rondonópolis 60 vagas nos cursos profissionalizantes de padeiro, operador de empilhadeira e mecânico de manutenção industrial já finalizados com o apoio do Senai. Já para o ensino superior, o deputado destinou emenda para 100 vagas do curso de Direito e 100 vagas para o curso de Jornalismo da Unemat, que também está com inscrição aberta.

Mais informações ligue: (66) 2101-5000 ou (66) 2101-5002 ou na unidade do Senai Rondonópolis situada na Rua Ademir de Jesus Ribeiro, nº 3147, Parque Residencial Universitário.

POXORÉU

O município de Poxoréu também comemorou nesta semana o resultado de umação do deputado Thiago Silva (MDB). Ontem quinta-feira (19), junto do Prefeito Nelson Paim, o parlamentar fez a entrega de um micro-ônibus para atender as demandas da saúde municipal. A pedido do Presidente da Câmara Vereador Geovane Souza, o Deputado Thiago Silva destinou uma emenda de R$ 300 mil e Prefeitura Municipal de Poxoréu garantiu a contrapartida para aquisição do ônibus.

A entrega foi realizada no Posto de Saúde Central e contou a presença do Prefeito Nelson Paim, presidente da Câmara Geovane, veadores Zenilda Corredora, Adriano Maia, Edson Tur e Leonidas Moto Taxi, secretários Suizi Ana, Pablo Diego, servidores da saúde e munícipes. Para o deputado Thiago Silva é uma honra realizar essa entrega que vai beneficiar o sistema único de saúde e humanizar o atendimento dos pacientes de Poxoréu.

“Hoje é um dia muito importante onde entregamos um novo micro-ônibus que será útil para o atendimento da população que precisa de deslocamento para o atendimento público de saúde em Rondonópolis, Primavera e Cuiabá. Agradeço a confiança em nosso trabalho e vamos continuar destinando emendas e trabalhando para trazer melhorias para o município e os distritos”, disse o deputado Thiago Silva.

O presidente da Câmara Municipal Vereador Geovane Souza agradeceu o empenho do deputado Thiago que é um parceiro de primeira hora do município. “Agradeço pela disponibilidade do deputado em sempre nos atender com as demandas de Poxoréu, principalmente na saúde, pois estamos diante da pandemia. É um ônibus todo sofisticado com espaço para cadeirante para melhor atender o cidadão que precisa do transporte”, disse o vereador Geovane.