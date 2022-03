Rondonópolis recebe um dos principais eventos da pecuária de corte

Rondonópolis vai sediar, na próxima semana, um dos principais eventos voltados para a pecuária de corte de Mato Grosso, o 10º Simpósio Nutripura. Com uma expectativa de receber aproximadamente mil produtores, investidores e empresário do setor, a programação começa no dia 25 de março com a Vitrine Tecnológica montada no Centro de Pesquisa Nutripura. No dia 26 de março, um circuito de palestras vai reunir os principais porta-vozes do agronegócio, economia e pecuária de precisão, no Espaço Ideias, no centro da cidade. As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo site https://www.nutripura.com.br/10simposio/. Todo valor arrecadado com as inscrições será destinado a projetos sociais.

O 10º Simpósio Nutripura faz parte da comemoração de 20 anos da empresa no mercado e tem como tema a “Pecuária ontem, hoje e amanhã”. O objetivo é mostrar os principais avanços do setor produtivo nos últimos 20 anos e como se preparar para o mercado futuro.

Já tradicional no calendário de eventos da agropecuária mato-grossense, este ano o Simpósio contará com grandes nomes como José Luiz Tejon, Miguel Cavalcante, Shiro Nishimura, Alexandre Mendonça de Barros, Prof. Dr. Flávio Portela Santos, Prof. Dr. Luiz Gustavo Nussio, Luciano Resende e Prof. Dr. Sila Carneiro da Silva.

“Nos últimos anos acompanhamos a evolução produtiva da pecuária de corte de perto, junto com nossos clientes. Mais do que isso, participamos com o desenvolvimento de pesquisas e soluções para proporcionar melhores resultados. Agora, estamos preparados para a revolução 4.0, para oferecer tecnologia digital e conectar nossos clientes com o que há de mais moderno, sustentável e rentável”, afirma Roberto Aguiar, sócio da Nutripura.

O diretor de pesquisa e desenvolvimento de produtos da Nutripura, Lainer Leite, explica que o Simpósio se tornou mais um produto dentro do portfólio da empresa, sendo um hub de conhecimento dentro da cadeia produtiva da pecuária de corte. “O Simpósio sempre conseguiu agregar conteúdo de qualidade com resultados práticos de nossas pesquisas e projetos. É isso que faz dele um evento único e muito esperado, porque além de adquirir conhecimento, os participantes têm oportunidade de trocar experiências, ver as tendências do setor e levar algumas tarefas para casa, que podem melhorar os resultados em suas propriedades”, afirma Lainer Leite.

Vitrine Tecnológica – No dia 25 de março, os participantes do 10º Simpósio Nutripura farão uma imersão na Fazendinha, Centro de Pesquisa da Nutripura localizado no município de Pedra Petra, a 55 km de Rondonópolis. A partir de um circuito de aproximadamente três horas de duração, os participantes vão percorrer a “Vitrine Tecnológica” com a exposição das principais pesquisas em desenvolvimento nas áreas de manejo de pastagem, nutrição, confinamento, bem-estar e saúde animal.

Inscrições – Ainda estão disponíveis as últimas vaga para o 10º Simpósio Nutripura e as inscrições podem ser feitas pelo site https://www.nutripura.com.br/10simposio/. Os valores arrecadados com as inscrições serão integralmente destinados para projetos sociais apoiados pela Nutripura.