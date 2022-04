Marido é preso após atirar contra mulher no rosto com pistola 9 mm

Sidimar Pereira, 40 anos, foi preso no último final de semana após disparar, com uma pistola 9 mm, contra o rosto da mulher. Silvana dos Santos Silva, 38 anos, chegou a ser socorrida pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Smau), mas morreu a caminho do Hospital Regional de Rondonópolis. O marido disse à Polícia Militar que o disparo foi acidental.

O crime aconteceu na noite de sábado (23) no bairro Residencial Mathias Neves. Aos policiais, o Sidimar relatou que estava manuseando a pistola, no momento que ela disparou e o atingiu na mão esquerda. O mesmo projétil teria acertado o rosto da mulher, que estava próxima. O suspeito chegou a receber atendimento médico, mas depois foi conduzido à 1ª Delegacia de Polícia.

Testemunhas, por outro lado, alegam ter ouvido uma discussão do casal e que o filho, de 8 anos, por diversas vezes teria pedido para o que o pai parasse [com as possíveis agressões].

