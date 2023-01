Cuiabá e Mixto se enfrentam no clássico de abertura do Mato-grossense 2023

Cuiabá e Mixto se enfrentam neste sábado (21), a partir das 15h30, pela abertura do Campeonato Mato-grossense. O confronto ocorre na Arena Pantanal, gerida pelo Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel).

Com valores promocionais, os ingressos custam a partir de R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). A torcida do Cuiabá – mandante do confronto – será alocada no setor Oeste Inferior, enquanto os torcedores mixtenses ficarão no Leste Inferior.

Os pontos de venda são as lojas Dourado Store (shoppings Pantanal e Estação), a Escolinha do Cuiabá (localizada na Av. Beira-Rio) e no site Ticket Hub. Os sócios-torcedores do Cuiabá têm direito à gratuidade e devem fazer check-in no site até a meia-noite do sábado.

Cuiabá e Mixto não se enfrentam desde 2020, quando o Dourado venceu por 3 x 2 e o Tigre terminou rebaixado para a Segunda Divisão, após a derrota para o Luverdense, em Lucas do Rio Verde.

Campeão da Segundona em 2022, o Mixto volta à elite do futebol mato-grossense e abre a temporada contra seu maior rival. Na história dos confrontos há uma ampla vantagem do Dourado, que venceu 15 vezes, empatou 9 e perdeu 7 vezes para o Mixto. O Cuiabá marcou 47 gols e sofreu 31 nos duelos.

Palco renovado

Quem for aos jogos na Arena Pantanal este anos poderá conferir o novíssimo gramado do estádio, que foi completamente substituído. A ação é uma contrapartida pelo uso do estádio em jogos oficiais, e foi promovida pelo Cuiabá Esporte Clube, em parceria com a Secel. Esta é a primeira troca completa de gramado desde a Copa do Mundo de 2014, que teve a Arena Pantanal como uma das sedes dos jogos.

“Para manter a Arena Pantanal no ranking dos melhores estádios do Brasil, a substituição do gramado foi mesmo necessária, uma contrapartida justa do time do Cuiabá pelo uso do estádio nos jogos oficiais. Vamos começar uma nova temporada com um gramado novinho”, afirma Jefferson Neves, secretário de Secel.

Hoje, a Arena Pantanal figura entre os principais estádios do Brasil e foi palco de importantes competições nacionais e internacionais, como a Copa América 2021. Sediou ainda a Supercopa do Brasil e recebeu 38 jogos da Série A entre 2021 e 2022, além de ter sido um dos palcos da Copa do Mundo de 2014 e principal estádio do Campeonato Mato-Grossense.