Moraes manda prender ex-ministro Alexandre Torres

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou nesta terça-feira (10) a prisão do ex-ministro da Justiça no governo Jair Bolsonaro, Alexandre Torres, que desde o dia 2 de janeiro ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública do Distrito Federal. Torres está nos Estados Unidos, em viagem com a família.

Neste momento, a Polícia Federal cumpre mandado de busca e apreensão na residência do ex-ministro, em Brasília. A suspeita é que Torres tenha se omitido e sido responsável por falhas no esquema de segurança que permitiram a invasão de manifestantes nos prédios dos Três Poderes, no último domingo (8).

Também nesta terça-feira, Moraes determinou a prisão do ex-comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal coronel Fábio Augusto. O coronel foi exonerado do cargo pelo interventor federal na segurança do DF, Ricardo Cappelli.

Em discurso durante a posse do diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, Moraes afirmou que o combate aos terroristas que realizaram atos de vandalismo em Brasília continuará, e que “as instituições irão punir todos os responsáveis”, inclusive “aqueles que incentivaram, por ação ou por omissão”.