Homem agride esposa com socos e empurrões e é preso pela Polícia Civil

Um homem que agrediu a esposa com socos e empurrões na noite da última quarta-feira (17), em Lucas do Rio Verde-MT, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, logo após a vítima procurar a delegacia para denunciar o crime.

O suspeito de 31 anos foi autuado em flagrante pelos crimes de injúria, ameaça e lesão corporal no âmbito da violência doméstica.

Segundo informações, o suspeito chegou em casa embriagado, por volta das 23 horas, acordou a esposa e começou a agredi-la verbal e fisicamente, proferindo xingamentos e ameaças contra a vítima, pelo fato de ela não querer manter relações com ele.

Não satisfeito com a violência verbal, o suspeito empurrou a vítima e passou a agredi-la com socos em seu rosto. A vítima relatou ainda que sofre constantes situações de violência doméstica e que o marido não permite que ela trabalhe e critica todas as roupas que ela.

Com base nas informações, os investigadores da Delegacia de Lucas do Rio Verde realizaram diligências na região, conseguindo localizar e efetuar a prisão do agressor. Ele foi conduzido à delegacia, onde após ser interrogado, foi autuado em flagrante, sendo posteriormente colocado à disposição da Justiça.