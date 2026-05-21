Câmara homenageia Gino Rondon com nome em novo Centro Multicultural

O Centro Multicultural da Câmara Municipal de Rondonópolis levará o nome do radialista e comunicador Gino Rondon. A homenagem foi oficializada pela Lei Nº 14.818, publicada no Diário Oficial Eletrônico (DIORONDON-E) após ser aprovada por unanimidade pelos 21 vereadores. O espaço fica no prédio anexo à sede do Legislativo, na esquina das ruas Otávio Pitaluga e Cafelândia.

Durante a sessão desta quarta-feira (20), o presidente da Casa e autor do projeto, vereador Paulo Schuh, destacou o merecimento da homenagem. “Colocamos o nome do comunicador de imprensa, Gino Rondon, por tudo que ele representa para a nossa cidade. É uma homenagem justa estendida aos 21 vereadores que aprovaram o projeto. Fico feliz de poder homenagear esse comunicador importante de Rondonópolis, do Mato Grosso e do Brasil”, declarou Schuh.

Biografia

Nascido em Corumbá (MS) como Verginio Aleixo Rondon Gomes da Silva, o comunicador adotou o nome artístico de Gino Rondon e iniciou sua história com Rondonópolis em 1981, quando chegou ao município transferido pelo Banco do Brasil. Apaixonado pela cidade, foi aqui que ele fincou raízes e construiu a maior parte de sua trajetória pessoal e profissional, retornando de forma definitiva em 1993 após um breve período fora.

A ligação de Gino com Rondonópolis transformou a comunicação e a cultura locais. Ele foi o primeiro gerente e peça-chave na estruturação e consolidação da Rádio 105 FM, além de marcar época na Rádio Clube AM. Como grande incentivador da identidade rondonopolitana, idealizou na década de 1990 importantes festivais de música que revelaram talentos regionais e impulsionaram a clássica canção “Rondonópolis, eu descobri, sou teu irmão”, autoria de Gesner Tibiriçá, interpretada por Olímpio Alves e parceiro, que se tornou um hino afetivo da cidade. Além de sua atuação na comunicação, destacou-se como palestrante, apresentador e cerimonialista de grandes eventos em Mato Grosso. Sua dedicação ao município também se estendeu à gestão pública, onde serviu à comunidade como Secretário Municipal de Imprensa e Coordenador de Cerimonial, e posteriormente como Secretário Municipal de Cultura.