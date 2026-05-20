Homem é preso após trocar etiquetas de carnes e tentar causar prejuízo em supermercado

Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira (20) suspeito de cometer estelionato e furto a um supermercado da cidade após tentar sair do estabelecimento com produtos com etiquetas adulteradas.

De acordo com o tenente coronel Osório, o suspeito teria pegado grandes quantidades de carnes, entre elas fraldinha e contra filé, e trocado as etiquetas originais por outras com valores menores para pagar mais barato pelos produtos.

Funcionários do supermercado, que já estavam monitorando o suspeito, perceberam a ação e acionaram a Polícia Militar, que realizou a abordagem do homem ainda no local.

Durante a verificação, os policiais constataram os preços adulterados e também encontraram produtos, como desodorantes, que não haviam passado pelo caixa. O prejuízo estimado ao estabelecimento comercial ultrapassa R$ 1 mil.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e os produtos foram apreendidos. Ele foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.