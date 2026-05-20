Secretaria Municipal Saúde intensifica vacinação contra a influenza no setor de transportes

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Rondonópolis está intensificando as ações de imunização contra a Influenza, levando a vacinação diretamente a empresas do setor de transportes do município. A iniciativa tem como foco principal os caminhoneiros, que fazem parte do grupo prioritário da campanha.

A estratégia busca facilitar o acesso à vacina para esses profissionais, que frequentemente enfrentam dificuldades para comparecer às unidades de saúde devido à rotina de trabalho nas estradas e aos longos períodos fora de casa. Com a aplicação das doses nos próprios locais de trabalho, o município pretende reduzir barreiras logísticas e ampliar a cobertura vacinal.

“É uma forma da gestão municipal cuidar desses trabalhadores, que movem Rondonópolis e o país. Devemos fornecer maneiras para que eles consigam cuidar da saúde, mesmo diante da rotina de trabalho”, comenta o secretário Municipal de Saúde, Mykaell Vitorino.

Além de garantir maior adesão da vacinação entre os trabalhadores do transporte, a ação também contribui para o fortalecimento da proteção coletiva, já que esse público passa por várias regiões do país.

A vacinação contra a Influenza segue em todas as unidades básicas de saúde de Rondonópolis, para os grupos prioritários. A Secretaria Municipal de Saúde aguarda orientação para a liberação da vacina ao público em geral.