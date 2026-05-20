Identificada vítima fatal de acidente entre moto e carreta na BR-364 em Pedra Preta

O motociclista que morreu em um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira (19), na BR-364, em Pedra Preta (MT), foi identificado como Higor Resende Bravo, de 32 anos.

O acidente aconteceu no km 174 da rodovia e envolveu uma motocicleta Honda CG 125 e uma carreta que seguia de Santa Catarina.

De acordo com informações preliminares, o motociclista teria invadido a pista preferencial, provocando uma colisão lateral com a carreta. Com a força do impacto, uma das rodas da motocicleta foi arremessada a cerca de 30 metros do ponto da batida.

Higor não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) estiveram na rodovia para controlar o trânsito, que precisou ser totalmente interditado até a conclusão da perícia realizada pela Politec.

O motorista da carreta permaneceu no local e prestou esclarecimentos às autoridades. As circunstâncias do acidente seguem sendo investigadas pela Polícia Civil.

Familiares informaram que o velório de Higor será realizado nesta quarta-feira (20), no Cemitério da Vila Aurora, em Rondonópolis.

Relembre o caso: