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ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mini Cooper capota após colidir na traseira de Corolla Cross na Rua Dom Pedro II

Condutora parou Corolla Cross parou no sinal vermelho, momento em que o Mini Cooper, que vinha logo atrás, acabou colidindo na traseira do automóvel e capotando na pista; Samu foi acionado, mas ninguém se feriu

Taíse Prestes
Por Taíse Prestes
FONTE
Via: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

Um acidente envolvendo um Mini Cooper e um Toyota Corolla Cross foi registrado no início da noite desta quarta-feira (20), na Rua Dom Pedro II, em Rondonópolis.

Imagem: page 1 Mini Cooper capota após colidir na traseira de Corolla Cross na Rua Dom Pedro II
Colisão entre dois veículos termina em capotamento na avenida Dom Pedro. Foto: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

De acordo com informações preliminares, o Corolla Cross reduziu a velocidade após o semáforo fechar. A condutora parou o veículo, momento em que o Mini Cooper, que vinha logo atrás, acabou colidindo na traseira do automóvel.

Com o impacto, a motorista do Mini Cooper teria se assustado e acelerado o carro. Durante a manobra, uma das rodas do veículo acabou encaixando na roda do Corolla Cross, fazendo com que o Mini Cooper perdesse o controle e capotasse na via.

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Colisão entre dois veículos termina em capotamento na avenida Dom Pedro. Foto: Gustavo Sabino | TV Cidade Record

Populares que passavam pelo local ajudaram a sinalizar e organizar o trânsito até a chegada das equipes de atendimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas, apesar do susto, ninguém ficou ferido.

A condutora do Corola Cross juntamente com a filha de 7 anos e a condutora do Mini Cooper foram encaminhadas para a UPA para averiguações sem ferimentos aparentes.

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