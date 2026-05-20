Três homens são presos em flagrante furtando cilindros de oxigênio de unidade hospitalar

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de tentarem furtar cilindros de oxigênio do Hospital Municipal de Cuiabá na madrugada desta quarta-feira (20). A PM foi acionada por volta da 1h da manhã por meio de uma denúncia.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou os suspeitos nos fundos da unidade de saúde retirando os cilindros e acondicionando em um veículo Gol preto, que estava sem placas de identificação.

Durante a abordagem, os militares encontraram cinco cilindros de oxigênio já desconectados e separados para serem carregados no automóvel. Em revista no veículo, os policiais também localizaram um cigarro de substância análoga à maconha.

Os homens foram detidos em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil.