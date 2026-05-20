Agora MTDestaquesTrês homens são presos em flagrante furtando cilindros de oxigênio de unidade...
EM CUIABÁ

Três homens são presos em flagrante furtando cilindros de oxigênio de unidade hospitalar

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou os suspeitos nos fundos da unidade de saúde retirando os  cilindros e acondicionando em um veículo Gol preto, que estava sem placas de identificação; os homens foram detidos em flagrante e o caso será investigado pela Polícia Civil

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: PM-MT
VIA

A Polícia Militar prendeu três homens suspeitos de tentarem furtar cilindros de oxigênio do Hospital Municipal de Cuiabá na madrugada desta quarta-feira (20). A PM foi acionada por volta da 1h da manhã por meio de uma denúncia.

Imagem: VIATURA Três homens são presos em flagrante furtando cilindros de oxigênio de unidade hospitalar
Viatura da Polícia Militar – Foto: PMMT

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou os suspeitos nos fundos da unidade de saúde retirando os  cilindros e acondicionando em um veículo Gol preto, que estava sem placas de identificação.

Durante a abordagem, os militares encontraram cinco cilindros de oxigênio já desconectados e separados para serem carregados no automóvel. Em revista no veículo, os policiais também localizaram um cigarro de substância análoga à maconha.

Os homens foram detidos em flagrante. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Relacionadas

Especiais

Últimas

Siga-nos

Mais Lidas