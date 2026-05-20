Força Tática recupera carro com registro de roubo durante operação em Rondonópolis

A Polícia Militar por meio da Força Tática recuperou, na noite desta segunda-feira (19), um veículo com registro de roubo/furto durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações da Força Tática do 4º Comando Regional, a ação aconteceu por volta das 21h, no bairro Dom Oscar Romero, região da Vila Operária.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais intensificavam o patrulhamento tático e realizavam abordagens quando avistaram vários indivíduos em frente a uma residência. Um veículo Ford Fiesta prata, com vidros fumê, estacionado na via pública, também chamou a atenção da equipe, já que havia um homem dentro do automóvel.

Durante a abordagem e checagem nos sistemas oficiais, os militares constataram que o veículo, de placa MOW-5859, possuía registro de roubo/furto.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. Conforme a PM, ele foi apresentado sem o uso de algemas e sem lesões corporais.

Ainda segundo a polícia, o conduzido não possui passagens criminais registradas.