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REGIÃO DA VILA OPERÁRIA

Força Tática recupera carro com registro de roubo durante operação em Rondonópolis

Veículo foi localizado no bairro Dom Oscar Romero durante patrulhamento da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas; suspeito foi encaminhado à delegacia

Carol Soares
Por Carol Soares
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Imagem: jvnd Força Tática recupera carro com registro de roubo durante operação em Rondonópolis
Força Tática recupera carro com registro de roubo na Vila Operária – Foto: PMMT

A Polícia Militar por meio da Força Tática recuperou, na noite desta segunda-feira (19), um veículo com registro de roubo/furto durante a Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações da Força Tática do 4º Comando Regional, a ação aconteceu por volta das 21h, no bairro Dom Oscar Romero, região da Vila Operária.

Segundo o boletim de ocorrência, os policiais intensificavam o patrulhamento tático e realizavam abordagens quando avistaram vários indivíduos em frente a uma residência. Um veículo Ford Fiesta prata, com vidros fumê, estacionado na via pública, também chamou a atenção da equipe, já que havia um homem dentro do automóvel.

Durante a abordagem e checagem nos sistemas oficiais, os militares constataram que o veículo, de placa MOW-5859, possuía registro de roubo/furto.

Diante da situação, o suspeito foi encaminhado para a delegacia para as providências cabíveis. Conforme a PM, ele foi apresentado sem o uso de algemas e sem lesões corporais.

Ainda segundo a polícia, o conduzido não possui passagens criminais registradas.

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