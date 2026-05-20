Rússia vende anúncio em foguetes e aposta em patrocínios para financiar missões

A agência espacial da Rússia, Roscosmos, passou a exibir publicidade comercial em foguetes para aumentar a arrecadação em meio à queda nas receitas e à saída de parceiros internacionais. A medida foi autorizada por uma lei que entrou em vigor em janeiro de 2026 e permite à estatal explorar atividades publicitárias.

Desde o início do ano, quatro lançamentos realizados no Cosmódromo de Baikonur já levaram marcas estampadas nos foguetes. Entre os anunciantes estão um banco, uma rede de cafeterias, um grupo de mídia e o Comitê Olímpico Russo.

A expectativa é que a venda de espaços publicitários gere cerca de US$ 2,8 milhões por ano, além de receitas extras com anúncios em instalações terrestres do programa espacial. Apesar disso, os valores ainda representam uma pequena parcela das necessidades financeiras da Roscosmos, já que um único lançamento espacial pode custar bilhões.

Uma das patrocinadoras, a rede Coffeemania, também firmou parceria para fornecer bebidas liofilizadas aos cosmonautas da Estação Espacial Internacional. A empresa informou que levou quase um ano para adaptar o sabor das bebidas ao consumo no espaço.