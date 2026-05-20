Grupo de Apoio da PM prende suspeito com 20 porções de pasta base na Avenida dos Estudantes

Uma ação do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (20), em Rondonópolis (MT). A abordagem aconteceu na Avenida dos Estudantes, nas proximidades da rotatória de acesso ao Parque São Jorge.

Segundo o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Lauro Osório, a equipe realizava patrulhamento na região quando identificou um motociclista em atitude suspeita.

“Baseado no tirocínio policial, nossa equipe realizou a abordagem e encontrou com ele 18 petecas de substância aparentando ser pasta base de cocaína”, afirmou o comandante durante entrevista ao vivo ao programa Cidade Agora.

Além da droga, os policiais localizaram aproximadamente R$ 147 em dinheiro trocado, valor que, segundo a PM, pode indicar a comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito relatou aos policiais que teria adquirido cada porção por R$ 50 na região da Vila Operária. Em seguida, os militares foram até a residência dele, onde encontraram mais duas petecas da mesma substância, totalizando 20 porções apreendidas.

Ainda conforme o tenente-coronel Osório, o suspeito possui histórico criminal ligado ao tráfico de drogas. Ele informou aos policiais que já teve passagem quando menor de idade e também outras ocorrências na fase adulta, incluindo uma prisão recente por tráfico.

“Ele chegou a ficar recluso por cinco dias no anexo da Mata Grande, teve a liberdade concedida e retornou à traficância”, destacou o comandante.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de plantão junto com o material apreendido.

Durante a entrevista, o coronel Osório também comentou sobre o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em Rondonópolis.

“A nossa missão é servir e proteger. A Polícia Militar não vai baixar a cabeça. Estamos nas ruas no sol, na chuva, no frio ou no calor para garantir segurança à população”, afirmou.