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EM RONDONÓPOLIS

Grupo de Apoio da PM prende suspeito com 20 porções de pasta base na Avenida dos Estudantes

Abordagem aconteceu na Avenida dos Estudantes; suspeito já possui passagens por tráfico de drogas

Carol Soares
Por Carol Soares
FONTE
Via: Jandir Martins | TV Cidade Record
Imagem: dvkfd Grupo de Apoio da PM prende suspeito com 20 porções de pasta base na Avenida dos Estudantes
Droga apreendida pela polícia – Foto: PMMT

Uma ação do Grupo de Apoio (GAP) do 5º Batalhão da Polícia Militar resultou na prisão de um suspeito por tráfico de drogas, na manhã desta terça-feira (20), em Rondonópolis (MT). A abordagem aconteceu na Avenida dos Estudantes, nas proximidades da rotatória de acesso ao Parque São Jorge.

Segundo o comandante do 5º BPM, tenente-coronel Lauro Osório, a equipe realizava patrulhamento na região quando identificou um motociclista em atitude suspeita.

“Baseado no tirocínio policial, nossa equipe realizou a abordagem e encontrou com ele 18 petecas de substância aparentando ser pasta base de cocaína”, afirmou o comandante durante entrevista ao vivo ao programa Cidade Agora.

Além da droga, os policiais localizaram aproximadamente R$ 147 em dinheiro trocado, valor que, segundo a PM, pode indicar a comercialização de entorpecentes.

Durante a abordagem, o suspeito relatou aos policiais que teria adquirido cada porção por R$ 50 na região da Vila Operária. Em seguida, os militares foram até a residência dele, onde encontraram mais duas petecas da mesma substância, totalizando 20 porções apreendidas.

Ainda conforme o tenente-coronel Osório, o suspeito possui histórico criminal ligado ao tráfico de drogas. Ele informou aos policiais que já teve passagem quando menor de idade e também outras ocorrências na fase adulta, incluindo uma prisão recente por tráfico.

Imagem: tenente coronel Osorio Grupo de Apoio da PM prende suspeito com 20 porções de pasta base na Avenida dos Estudantes
Tenente Coronel Osório – Foto: Kleber Araújo/TV Cidade/AGORAMT

“Ele chegou a ficar recluso por cinco dias no anexo da Mata Grande, teve a liberdade concedida e retornou à traficância”, destacou o comandante.

O suspeito foi encaminhado para a delegacia de plantão junto com o material apreendido.

Durante a entrevista, o coronel Osório também comentou sobre o trabalho contínuo da Polícia Militar no combate ao crime organizado e ao tráfico de drogas em Rondonópolis.

“A nossa missão é servir e proteger. A Polícia Militar não vai baixar a cabeça. Estamos nas ruas no sol, na chuva, no frio ou no calor para garantir segurança à população”, afirmou.

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