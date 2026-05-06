Polícia Civil prende integrantes de grupo criminoso em Rondonópolis investigado por homicídios em MS

A Polícia Civil, em atuação integrada entre unidades de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, deflagrou nesta quarta-feira (06) a Operação Suppressio, com foco na repressão qualificada aos crimes contra a vida e no enfrentamento ao avanço de organizações criminosas na região de Paranaíba (MS). A ação contou com o trabalho conjunto do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª Delegacia de Paranaíba, da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Rondonópolis, da Delegacia Especializada de Defesa da Mulher de Rondonópolis e do Núcleo de Inteligência de Rondonópolis, resultando no cumprimento de mandados judiciais, prisões e uma prisão em flagrante.

As investigações, conduzidas de forma técnica e contínua, reuniram elementos robustos que apontam a participação dos alvos em, ao menos, cinco homicídios registrados nos municípios de Paranaíba, Aparecida do Taboado e Três Lagoas. As diligências envolveram levantamento de inteligência, análise de imagens, cruzamento de dados e coleta de provas digitais, permitindo a identificação dos envolvidos e o mapeamento da estrutura criminosa.

Durante a operação, foram cumpridos mandados de busca e apreensão e de prisão temporária. Em ação interestadual, dois investigados, de 23 e 29 anos, foram localizados e presos no município de Rondonópolis (MT), nos bairros Residencial Sítio Farias e Globo Recreio, apontados como executor e responsável pela articulação logística do grupo. Na mesma ação, um terceiro investigado, de 27 anos, foi preso em flagrante pelo crime de embaraço à investigação de organização criminosa, sendo também identificado como partícipe em homicídio ocorrido na cidade de Três Lagoas (MS).

Em diligência anterior, outro suspeito já havia sido capturado no município de Três Lagoas, ocasião em que foram apreendidas armas de fogo e munições.

O trabalho investigativo também possibilitou o esclarecimento de homicídio ocorrido em abril de 2026, na cidade de Paranaíba, com a identificação dos autores e avanço na responsabilização dos envolvidos. Além disso, foram evidenciadas conexões do grupo com outros crimes na região, demonstrando a atuação estruturada da organização criminosa.

A Operação Suppressio representa resposta direta à escalada da violência, com a retirada de circulação de indivíduos de alta periculosidade e a interrupção de ações criminosas em curso. Os presos foram encaminhados às unidades policiais para os procedimentos legais e permanecem à disposição do Poder Judiciário.