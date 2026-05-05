Pequena Cecília veio a óbito vítima de infecção um ano depois de ser salva por Bombeiro de folga em Rondonópolis

A pequena Cecília, de 1 ano e 6 meses, morreu na tarde desta terça-feira (5), em Rondonópolis (MT), após complicações de saúde relacionadas a uma infecção generalizada (sepse). O caso comove a cidade, já que a criança ficou conhecida após ser salva por um Bombeiro Militar de folga em um grave acidente doméstico no ano passado.

De acordo com informações repassadas pela mãe, Amanda Corrêa, à equipe de reportagem, Cecília estava com quadro estável e sendo acompanhada em casa por enfermeiras (home care). No entanto, no domingo (4), houve um problema com a sonda de alimentação (GTT), que precisou ser recolocada.

Na segunda-feira, a criança apresentou inchaço na região e precisou passar por um procedimento de drenagem, além da troca da sonda por um modelo maior. Após isso, começou a sentir fortes dores abdominais e foi levada ao pronto atendimento infantil.

Ainda conforme a mãe, Cecília foi medicada, mas continuou com muitas dores. Os médicos passaram a suspeitar de uma possível infecção e solicitaram a transferência para a UTI. No início da tarde desta terça-feira, por volta das 14h, a criança sofreu uma parada cardíaca e não resistiu.

Exames posteriores também identificaram um quadro de pneumonia, mas, segundo a família, a causa da morte foi a sepse.

O velório está sendo realizado na noite desta terça-feira, na Comunidade Sagrada Família, no bairro Nova Era e o terro deve acontecer na manhã de quarta-feira.

Relembre o caso

Em março de 2025, Cecília sofreu um grave acidente doméstico ao cair da varanda de casa, no bairro Vila Mineira. Na ocasião, ela bateu a cabeça, teve parada cardiorrespiratória e convulsões.

O caso ganhou repercussão após o sargento Souza do Corpo de Bombeiros, que estava de folga, prestar os primeiros socorros e conseguir reanimar a criança antes da chegada do SAMU. A ação rápida foi fundamental para salvar a vida da menina naquele momento.

Após dias de internação, Cecília recebeu alta e passou a ser acompanhada em casa, em um processo delicado de recuperação.

A morte da criança gera comoção entre familiares, amigos e moradores da região, que acompanharam sua história de luta pela vida desde o acidente.

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