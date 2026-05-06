Cursos técnicos gratuitos são ofertados em Rondonópolis pela Seciteci; inscrições seguem até domingo

Moradores de Rondonópolis (MT) interessados em qualificação profissional têm uma nova oportunidade. Estão abertas, até o próximo domingo (10), as inscrições para cursos técnicos gratuitos ofertados pelas Escolas Técnicas Estaduais (ETECs), vinculadas à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (Seciteci).

No município, serão disponibilizadas vagas para os cursos de agronegócio, agricultura, desenvolvimento de sistemas e segurança do trabalho, todos no período noturno, o que facilita o acesso de quem já trabalha ou ainda está concluindo o ensino médio.

O processo seletivo não conta com prova. A escolha dos candidatos será feita por meio de sorteio eletrônico, garantindo igualdade de oportunidades entre os inscritos. Podem participar pessoas que já concluíram ou que ainda estejam cursando o ensino médio.

As vagas são distribuídas entre diferentes modalidades, incluindo ampla concorrência e ações afirmativas, como para estudantes de escola pública, pessoas negras (pretas ou pardas), indígenas e pessoas com deficiência.

Após o encerramento das inscrições, será feita a análise da documentação dos candidatos. A lista dos aptos ao sorteio será divulgada no dia 21 de maio, com o sorteio previsto para os dias 22 e 23. O resultado final sai em 11 de junho, e o início das aulas está marcado para 21 de julho de 2026.

Ao todo, o edital contempla cursos em diversas áreas em todo o estado, com foco na formação de mão de obra qualificada e no fortalecimento do mercado de trabalho regional.

Link para inscrições: clique