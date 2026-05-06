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Mãe de jovem que ficou preso em carro por três dias fala ao vivo no Cidade Alerta sobre estado de saúde do filho

Cristiane falou ao vivo no programa Cidade Alerta e revelou detalhes emocionantes sobre os dias em que o filho ficou desaparecido

Carol Soares
Por Carol Soares
FONTE
Via: TV CIDADE RECORD

A mãe do jovem Édson Barbosa Cândido, de 19 anos, conhecido como “Galego”, falou nesta quarta-feira (6) sobre o atual estado de saúde do filho, que ficou preso às ferragens de uma caminhonete capotada por cerca de três dias em uma área rural próxima a Pedra Preta.

Cristiane participou ao vivo, por videochamada, do programa Cidade Alerta, da TV Cidade Record, conversando diretamente com o apresentador Cláudio Santos.

Segundo ela, apesar da gravidade do caso, o jovem apresenta evolução no quadro clínico.

“A situação dele agora está estável. Ele segue na UTI, realmente precisou amputar a perna. Ontem teve uma complicação, mas agora está se recuperando e segundo a médica o quadro dele está evoluindo bem”, afirmou a mãe.

Ainda conforme Cristiane, Édson está consciente e a família já conseguiu conversar com ele após a internação.

O jovem estava desaparecido desde a madrugada do último sábado (2) e foi encontrado com vida apenas na manhã de terça-feira (5), preso dentro do veículo capotado em meio ao matagal às margens da rodovia conhecida como “Rodovia do Leite”.

Durante a conversa com a mãe, Édson relatou detalhes do que aconteceu antes do acidente. Segundo ele, um amigo pediu que comprasse pão e entregou a chave da caminhonete e dinheiro. Como ainda era muito cedo, pouco antes das 5h da manhã, a padaria próxima estava fechada e o jovem decidiu procurar outro local mais distante.

Ao retornar, percebeu que os amigos já não estavam mais na residência onde haviam passado a madrugada. Preocupado em devolver o veículo ao proprietário, ele decidiu levar a caminhonete de volta para casa. Porém, durante o trajeto, já com o celular descarregado, sofreu o acidente.

O jovem contou à mãe que não se lembra do momento exato do capotamento. Ele acredita ter desmaiado durante o acidente e só recorda de acordar preso às ferragens, gritando por socorro.

Segundo o relato, ele conseguia ouvir carros, motos e até bicicletas passando pela estrada, mas ninguém escutava seus pedidos de ajuda, principalmente porque o veículo ficou escondido em meio ao mato alto após capotar no canteiro da via.

Depois de mais de dois dias preso, debilitado e sem forças, Édson contou que chegou a aceitar que não sobreviveria.

O resgate só aconteceu após um homem identificado como Claudete desconfiar do mato amassado às margens da estrada. Ele retornou ao local na manhã seguinte para verificar a situação e acabou encontrando o veículo capotado com o jovem preso dentro, momento onde acionou imediatamente as equipes de socorro.

Veja entrevista completa no programa:

Relembre o caso:

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