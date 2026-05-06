Mãe de jovem que ficou preso em carro por três dias fala ao vivo no Cidade Alerta sobre estado de saúde do filho

A mãe do jovem Édson Barbosa Cândido, de 19 anos, conhecido como “Galego”, falou nesta quarta-feira (6) sobre o atual estado de saúde do filho, que ficou preso às ferragens de uma caminhonete capotada por cerca de três dias em uma área rural próxima a Pedra Preta.

Cristiane participou ao vivo, por videochamada, do programa Cidade Alerta, da TV Cidade Record, conversando diretamente com o apresentador Cláudio Santos.

Segundo ela, apesar da gravidade do caso, o jovem apresenta evolução no quadro clínico.

“A situação dele agora está estável. Ele segue na UTI, realmente precisou amputar a perna. Ontem teve uma complicação, mas agora está se recuperando e segundo a médica o quadro dele está evoluindo bem”, afirmou a mãe.

Ainda conforme Cristiane, Édson está consciente e a família já conseguiu conversar com ele após a internação.

O jovem estava desaparecido desde a madrugada do último sábado (2) e foi encontrado com vida apenas na manhã de terça-feira (5), preso dentro do veículo capotado em meio ao matagal às margens da rodovia conhecida como “Rodovia do Leite”.

Durante a conversa com a mãe, Édson relatou detalhes do que aconteceu antes do acidente. Segundo ele, um amigo pediu que comprasse pão e entregou a chave da caminhonete e dinheiro. Como ainda era muito cedo, pouco antes das 5h da manhã, a padaria próxima estava fechada e o jovem decidiu procurar outro local mais distante.

Ao retornar, percebeu que os amigos já não estavam mais na residência onde haviam passado a madrugada. Preocupado em devolver o veículo ao proprietário, ele decidiu levar a caminhonete de volta para casa. Porém, durante o trajeto, já com o celular descarregado, sofreu o acidente.

O jovem contou à mãe que não se lembra do momento exato do capotamento. Ele acredita ter desmaiado durante o acidente e só recorda de acordar preso às ferragens, gritando por socorro.

Segundo o relato, ele conseguia ouvir carros, motos e até bicicletas passando pela estrada, mas ninguém escutava seus pedidos de ajuda, principalmente porque o veículo ficou escondido em meio ao mato alto após capotar no canteiro da via.

Depois de mais de dois dias preso, debilitado e sem forças, Édson contou que chegou a aceitar que não sobreviveria.

O resgate só aconteceu após um homem identificado como Claudete desconfiar do mato amassado às margens da estrada. Ele retornou ao local na manhã seguinte para verificar a situação e acabou encontrando o veículo capotado com o jovem preso dentro, momento onde acionou imediatamente as equipes de socorro.

Veja entrevista completa no programa:

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