Rondonópolis sediará campeonato mato-grossense de futsal de surdos no próximo sábado

O Campeonato Mato-grossense de Futsal de Surdos 2026 acontecerá no próximo sábado (23), no Ginásio Marechal Rondon, em Rondonópolis-MT. O início está previsto para às 07h30 da manhã e encerramento às 20h.

As edições anteriores do campeonato já aconteceram em Cuiabá, Sinop e Cáceres, e agora chegou a vez de Rondonópolis receber esta importante iniciativa de inclusão para a comunidade surda.

De acordo com o gerente de para desporto Heitor Wallas, o evento contará com árbitros especializados, bandeiras de sinalização para surdos, atendimento de saúde com médico e intérpretes da CIL (Central de Libras de Cuiabá). O campeonato também conta com o apoio da Semecel de Rondonópolis (Secretaria Municipal de Educação Esporte e Lazer).

A Associação dos Surdos continua evoluindo através do esporte na sede ASSUROO ESPAÇO, graças ao trabalho de Heitor Wallas, Gerente de Paradesporto, atleta e professor de Educação Física, que desenvolve projetos esportivos, incentiva diversas modalidades e promove inclusão para muitas comunidades.

PRÓXIMOS DESAFIOS

A ASSUROO está confirmada na Copa Centro-Oeste de Futsal em Brasília.

A equipe de Cuiabá viajará junto com a equipe de Rondonópolis no mesmo ônibus, com saída marcada para o dia 9 de julho.

A ASSUROO segue provisoriamente na preparação para participar da competição Copa Brasil de futsal de surdos em Vitória Espírito Santo no dia 5 a 8 Setembro de 2026, aguardando a abertura das inscrições e buscando apoio e recursos para representar Rondonópolis-MT.

Heitor Wallas continua buscando novos jogadores para fortalecer a equipe da ASSUROO, incentivando atletas, organizando reuniões e preparando o time para representar nossa cidade com orgulho.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos à FDSMT – Federação Mato-grossense Desportiva de Surdos pela organização do evento, e também ao Andrico Xavier, de Cuiabá, pelo grande trabalho e incentivo aos atletas surdos e ao esporte em todos os municípios de Mato Grosso.

Também agradecemos ao vice-diretor de esportes Gabriel Oswaldo, voluntário da ASSUROO como, pelo apoio ao projeto.

Nosso agradecimento especial ao secretário de esporte da SEMECEL, Reydner Souza, pela liberação de ônibus, motorista e combustível para a viagem da Copa Centro-Oeste de Futsal, que acontecerá nos dias 11 e 12 de julho, em Brasília-DF.

Agradecemos também à vereadora Kalynka pelo apoio e recurso destinado à compra dos uniformes dos campeonatos, com duas camisas oficiais: branca e verde.

Agradecemos a todos que apoiam o esporte, a inclusão e o fortalecimento da comunidade surda.

Obrigado ao prefeito Cláudio Ferreira, ao secretário Reydner Souza e à primeira-dama Alessandra pelo apoio ao esporte e à inclusão social.

Esporte, inclusão e união fazem a diferença!