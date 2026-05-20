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ATENIDIMENTO À DISTÂNCIA

Perícia por telemedicina chega a 700 agências do INSS e amplia acesso ao serviço

Atendimento remoto já está presente em 678 municípios de todas as regiões do país

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: Agência Gov
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A perícia médica por telemedicina já está disponível em 700 agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em todo o país. A chamada Perícia Conectada permite que o segurado realize o atendimento à distância, com o uso de tecnologia, ampliando o acesso ao serviço e reduzindo o tempo de espera, especialmente em regiões com menor disponibilidade de médicos peritos.

Imagem: f1844b19 a1bf 49a0 9ace 4e3d9ed84c85 Perícia por telemedicina chega a 700 agências do INSS e amplia acesso ao serviço
Perícia por telemedicina chega a 700 agências do INSS e amplia acesso ao serviço. Foto: Agência Gov

O atendimento remoto está distribuído em agências localizadas em 678 municípios de todas as regiões. A distribuição das unidades reflete uma estratégia voltada à redução das desigualdades de tempo de espera em cada localidade. O Nordeste concentra a maior quantidade de pontos da modalidade, com 219 unidades, seguido pelo Sudeste, com 168, e pelo Sul, com 116. O Centro-Oeste conta com 94 unidades, enquanto o Norte soma 81.

A Perícia Conectada é uma iniciativa do Ministério da Previdência Social em parceria com o INSS que visa diminuir o tempo de espera do cidadão por uma perícia médica por meio do formato remoto. Os segurados são atendidos dentro de uma agência do INSS com apoio de servidores responsáveis pela intermediação do atendimento.

As localidades são selecionadas quando ocorre uma ou mais das seguintes situações: ausência de perito médico lotado na agência, tempo de espera elevado para realização de perícia e necessidade de deslocamentos prolongados por parte do segurado para receber atendimento. Os mutirões de final de semana também utilizam o formato de maneira significativa.

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