João Zuffo é preso acusado por morte de advogado de Rondonópolis

O contador João Fernandes Zuffo foi preso no bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá (MT), no momento em que fazia uma caminhada, nesta quinta-feira (9). A prisão foi feita pelos investigadores da Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) com apoio do Núcleo de Inteligência da Delegacia Regional de Cuiabá.

Zuffo é suspeito de ser o mandante de assaltos em sequência a três chácaras em Juscimeira em julho de 2021. O crime terminou com a morte do advogado João Anaídes Cabral Neto, de 49 anos.

O empresário estava com a prisão decretada pela Justiça.

