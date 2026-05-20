Desenrola Fies: Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal disponibilizam canais para renegociação

Estudantes com contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) firmados até 2017 já podem renegociar suas dívidas por meio do Desenrola Fies 2026. O prazo para adesão vai até 31 de dezembro de 2026 e a renegociação deve ser feita diretamente com a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil, por aplicativos, plataformas digitais ou atendimento presencial.

O programa oferece condições especiais para contratos que já estavam na fase de amortização em 4 de maio de 2026. Entre os benefícios estão descontos que podem chegar a 99% do valor consolidado da dívida e parcelamento em até 150 vezes. Contratos assinados a partir de 2018 ou que ainda estavam em fase de utilização ou carência não podem participar.

As condições variam conforme o tempo de inadimplência. Para débitos com atraso entre 90 e 360 dias, os estudantes podem optar pelo parcelamento ou desconto para pagamento à vista. Já contratos com mais de 360 dias de atraso podem receber descontos de até 77%, enquanto beneficiários do CadÚnico podem chegar a abatimentos de até 99%.

Para ter acesso às condições especiais do CadÚnico, o cadastro deve estar ativo e atualizado nos últimos 24 meses antes de 4 de maio de 2026. Após o pagamento da entrada do acordo, o nome do estudante poderá ser retirado da negativação, mas as condições da renegociação não poderão mais ser alteradas ou canceladas.