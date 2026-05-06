Tarifa do transporte coletivo cai para R$ 2 em Rondonópolis; redução entra em vigor nesta quinta-feira

A tarifa do transporte coletivo em Rondonópolis terá uma nova redução e passará a custar R$ 2 a partir desta próxima quinta-feira (7). O anúncio foi feito pelo prefeito Cláudio Ferreira (PL) na manhã desta quarta-feira (6), durante a inauguração do novo Terminal Rodoviário José Bonifácio de Andrada e Silva.

Segundo o prefeito, a redução faz parte de um compromisso assumido ainda durante a campanha. Quando a atual gestão assumiu, o valor da passagem era de R$ 4,20. Em 2025, já havia sido reduzido para R$ 3,00, e agora chega a R$ 2,00 que representa menos da metade do valor inicial.

A nova tarifa será válida para todas as linhas do transporte público municipal, atendendo bairros de toda a cidade.

Durante o anúncio, o prefeito também destacou que a meta da gestão é avançar ainda mais, com o objetivo de alcançar, no futuro, uma tarifa ainda menor.