Frente fria provoca chuvas intensas em grande parte do país

Uma frente fria deve mudar o tempo em grande parte do Brasil a partir desta quinta-feira (7), segundo o Inmet. O sistema começa pelo sul do país, trazendo chuvas intensas, ventos fortes, queda de temperatura e possibilidade de friagem na Amazônia.

No Rio Grande do Sul, há previsão de chuva forte, granizo e rajadas de até 90 km/h. Na sexta (8), o sistema avança por Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, mantendo instabilidade e temperaturas mais baixas.

No sábado (9), a frente fria chega a São Paulo e se intensifica no Centro-Sul, com acumulados de chuva e frio mais acentuado. No domingo (10), o ar frio avança até Rondônia, com queda significativa nas temperaturas.

O frio mais intenso será na Região Sul, com máximas abaixo de 16°C e possibilidade de geada. Na segunda-feira (11), a massa de ar frio alcança áreas do Sudeste, Centro-Oeste e Norte, enquanto o Sul segue com risco de geadas e o Sudeste tem chuvas isoladas.