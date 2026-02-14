Corpo localizado na BR-364 pode ser de idoso que estava desaparecido em Rondonópolis

O corpo localizado na manhã deste sábado (14) nas imediações do bairro Parque Industrial Vetorasso foi reconhecido por um familiar como sendo Heleno de Alencar Oliveira, um idoso de 77 anos que estava desaparecido desde o dia (02) de fevereiro. Apesar do reconhecimento inicial, a equipe de perícia aguarda a confirmação oficial da identidade por meio de exame de DNA.

De acordo com informações periciais, não foi possível realizar a coleta de impressões digitais ou de registros dentários devido ao estado de decomposição do corpo e à ausência de dentes, característica da idade do idoso.

Mesmo com o corpo em estágio inicial de decomposição e o rosto já deformado, um neto de Heleno de Alencar Oliveira afirmou ter certeza da identidade do familiar.

A equipe de perícia prosseguirá com os trabalhos investigativos. O exame de DNA será fundamental para a confirmação definitiva da identidade da vítima garantindo assim a precisão do reconhecimento.