Suspeito de 45 anos é preso com drogas, drone e “mini celular” durante abordagem da PM na Vila Mineira

Um homem de 45 anos foi preso na noite desta quarta-feira (6) por suspeita de tráfico de drogas durante uma ação da Polícia Militar de Mato Grosso no bairro Vila Mineira, em Rondonópolis (MT).

Segundo o sargento Sampaio, do GAP (Grupamento de Apoio), a equipe realizava rondas pela região quando avistou dois indivíduos em atitude suspeita em frente a uma residência. Um deles estava em uma motocicleta e o outro a pé, aparentemente entregando algum tipo de substância.

Ao perceber a aproximação da viatura, o homem que estava na motocicleta fugiu em alta velocidade, enquanto o outro suspeito tentou se desfazer de objetos, arremessando materiais para dentro da casa.

“Foi dada voz de parada e realizada a abordagem. Com ele encontramos dois invólucros com substância aparentando ser maconha. Durante a ação ouvimos um celular tocando no quintal da residência, local onde ele havia jogado os objetos”, relatou o sargento.

Ainda conforme a PM, no quintal foram encontradas outras porções semelhantes da droga, além de aparelhos celulares diversos. Questionado, o suspeito confirmou que havia mais entorpecentes dentro da casa e autorizou a entrada da equipe policial.

No interior do imóvel, os policiais localizaram mais porções de maconha armazenadas em um pote cinza, além de um drone que, segundo o suspeito, seria de uso pessoal.

Outro detalhe que chamou atenção da equipe foi a apreensão de um “mini celular” com teclado numérico, modelo simples semelhante aos antigos aparelhos dos anos 2000. O equipamento, conhecido como “feature phone”, é pequeno, compacto e geralmente utilizado apenas para ligações e mensagens.

Segundo a PM, o suspeito já possui outras duas passagens pelo mesmo crime de tráfico de drogas e foi encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil, junto com o material apreendido.