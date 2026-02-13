Governo de MT autoriza reforço financeiro e projeto Olimpus contempla mais 169 atletas

A Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT) publicou, nesta sexta-feira (13.2), a lista de classificados para as vagas adicionais no edital Bolsa Atleta 2025, que integra do projeto OlimpusMT.

Com suplementação de R$ 2,51 milhões, serão atendidos mais 169 esportistas, além dos 473 classificados anteriormente, chegando a 642 beneficiados nessa edição. O investimento total da seleção pública, passou de R$ 4,88 milhões para R$ 7,39 milhões.

“Este é o maior investimento já feito no Projeto Olimpus. É um investimento muito importante na vida de cada atleta, na construção de carreira e na busca de sonhos. Agradeço ao governador Mauro Mendes e ao vice Otaviano Pivetta por autorizarem o reforço financeiro e nos permitir construir esse momento tão especial na história do esporte em Mato Grosso”, celebra o secretário da Secel, David Moura.

Na lista de classificados às vagas adicionais estão atletas das modalidades de atletismo, badminton, ciclismo, handebol, futsal, natação, karatê, jiu-jitsu, judô, taekwondo, rugby, vôlei de praia, entre outras.

Os novos beneficiados receberão também as parcelas retroativas a dezembro, mês em que foi iniciado o pagamento das bolsas da seleção pública promovida em 2025. O auxílio financeiro mensal varia entre R$ 200 a R$ 2 mil, de acordo com a categoria.

Aos esportistas de base, há três categorias de auxílio financeiro: a Infantil, com bolsas de R$ 200; a Base, no valor de R$ 400; e a Estudantil, de R$ 800. Para os atletas de alto rendimento, as bolsas mensais são de R$ 1.200, na categoria Nacional, e de R$ 2 mil reais, na categoria Internacional.

Para formalizar o recebimento do benefício, atletas classificados e habilitados devem encaminhar o Termo de Concessão de Auxílio entre os dias 19 e 27 de fevereiro. O documento preenchido e assinado deve ser entregue na Secretaria Adjunta de Esporte e Lazer da Secel, localizada na Arena Pantanal, em Cuiabá. Atletas do interior do estado podem enviar o Termo pelos Correios.

Confira a lista de classificados às vagas suplementares AQUI