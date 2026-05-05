Motorista desvia de carro parado, invade pista contrária e acaba colidindo com motocicleta na Avenida dos Estudantes

Uma sequência de acidentes registrada na noite desta terça-feira (5), por volta das 20h, deixou um motociclista de 30 anos ferido na Avenida dos Estudantes, entre os bairros Coophalis e Colina Verde, em Rondonópolis (MT).

De acordo com informações apuradas no local, tudo começou com uma colisão traseira no sentido bairro (Jardim Atlântico), envolvendo um veículo Honda City e outro carro que seguia à frente. As circunstâncias da primeira batida não foram esclarecidas. Após o impacto, os condutores entraram em acordo, e o motorista do veículo atingido deixou o local. Já o condutor do Honda City permaneceu na via, aguardando acionamento do seguro e sinalizou a pista.

Minutos depois, um motorista de aplicativo que conduzia um Chevrolet Onix, também no sentido bairro, se deparou com o veículo parado e a sinalização. Ao tentar evitar uma colisão, ele desviou bruscamente, subiu no canteiro central e acabou atravessando para a pista contrária, que segue sentido centro.

Nesse momento, um motociclista que trafegava pela via não conseguiu evitar a batida e colidiu na lateral do Onix. Com o impacto, a motocicleta ficou caída na pista e o condutor foi arremessado, parando próximo ao canteiro, quase atingindo a vala de escoamento de água.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou socorro à vítima, que recebeu atendimento no local, onde foi imobilizada e encaminhada para uma unidade hospitalar.

Após o acidente, houve discussão entre os envolvidos. O motorista do Onix alegou que a via não estava devidamente sinalizada, enquanto o condutor do Honda City afirmou que realizou a sinalização e que ela teria sido desrespeitada.

Todos os envolvidos permaneceram no local durante o atendimento. O trânsito na Avenida dos Estudantes ficou parcialmente comprometido no sentido bairro, operando em meia pista, enquanto no sentido centro o fluxo foi normalizado após o socorro.