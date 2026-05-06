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OBRA ESTAVA PARADA

Prefeito Cláudio Ferreira comemora inauguração de novo Terminal Rodoviário no Centro de Rondonópolis

Espaço foi retomado, modernizado e entregue à população com novas estruturas e melhorias

Carol Soares
Por Carol Soares
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O prefeito de Rondonópolis, Cláudio Ferreira (PL), inaugurou na manhã desta quarta-feira (6) o Terminal Rodoviário “José Bonifácio de Andrada e Silva”, localizado entre a Avenida Bandeirantes e a Rua Fernando Corrêa da Costa, na região central da cidade.

A obra, que estava paralisada desde 2024, foi retomada e concluída pela atual gestão, passando por modernizações e melhorias no projeto original. O terminal conta agora com sistema de videomonitoramento, climatização, Wi-Fi, novos bancos, paisagismo e estrutura mais adequada para atender a população.

Durante a solenidade, o prefeito também anunciou um novo benefício voltado aos usuários do espaço. O local já passa a funcionar como mais uma opção de mobilidade e atendimento para os moradores de Rondonópolis.

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