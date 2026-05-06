Força Tática apreende mais de 140 kg de drogas e causa prejuízo de R$ 2,5 milhões ao crime em Rondonópolis

Uma grande apreensão de drogas foi realizada pela Polícia Militar na noite de terça-feira (5), em Rondonópolis (MT), durante ação da Operação Tolerância Zero às Facções Criminosas.

De acordo com o boletim de ocorrência, equipes da 14ª Companhia Independente de Força Tática receberam informações da Agência Local de Inteligência sobre uma caminhonete Toyota Hilux que estaria saindo de Rondonópolis com destino a Primavera do Leste, possivelmente transportando entorpecentes.

Diante da denúncia, os policiais montaram uma barreira na rodovia MT-130, no km 9, próximo à praça de pedágio. O veículo com as características informadas foi localizado e abordado.

Durante a vistoria, os militares encontraram diversas caixas com grande quantidade de drogas. Ao todo, foram apreendidos 110 tabletes de maconha, 18 de pasta base de cocaína, 10 de cloridrato de cocaína e 3 de skank (conhecida como “super maconha”), somando aproximadamente 141 quilos de entorpecentes.

Segundo a PM, o prejuízo estimado às facções criminosas é de cerca de R$ 2,5 milhões.

O motorista foi detido no local e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia. Ele deve responder por tráfico de drogas e possível envolvimento com organização criminosa.