Operação prende influenciadora Deolane Bezerra por esquema milionário ligado à cúpula de facção

O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo e realizam nesta quinta-feira (21) a “operação Vérnix” que tem como alvo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra por ligação à uma facção criminosa líderante em São Paulo.
De acordo com o promotor Lincoln Gakiya, do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Deolane participava de um esquema de lavagem de dinheiro diretamente ligado ao alto comando da facção criminosa e movimentou mais de R$ 327 milhões.
Ainda segundo a investigação, a influenciadora “passou a ocupar posição de destaque em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com integrantes do núcleo de comando da organização criminosa”.
A influenciadora teria usado pessoas jurídicas para o recebimento de valores milionários de origem não esclarecida e aquisição de bens de alto padrão.
Com base na investigação a Justiça decretou seis prisões preventivas, o bloqueio de valores superiores a R$ 327 milhões, o sequestro de 17 veículos, incluindo modelos de luxo avaliados em mais de R$ 8 milhões, além de quatro imóveis vinculados aos investigados.
A RECORD entrou em contato com a defesa de Deolane, mas não obteve retorno até o momento da publicação desta reportagem. O texto será atualizado caso os advogados da influenciadora se manifestem.
Relação com o Marcola
A operação mira também quatro familiares de Marco Willian Herbas Camacho, o Marcola, preso há quase 27 anos e ainda considerado o líder do máximo do PCC.
A sobrinha de Marcola, filha de seu irmão conhecido como “Gordão”, que também está em um presídio federal, atuava como principal transmissora das ordens da cúpula ao gestor financeiro da facção.
De acordo com a investigação, logo após realizar visitas ao pai, ela repassava as determinações recebidas, orientando a divisão e a transferência dos valores provenientes de uma transportadora ligada ao PCC que intermediava a lavagem de dinheiro.
È dessa transportadora que Deolane Bezerra teria recebido repasses de dinheiro completando o ciclo do esquema de lavagem de dinheiro e dando “licitude aos valores dos criminosos”.