Operação prende influenciadora Deolane Bezerra por esquema milionário ligado à cúpula de facção

O Ministério Público de São Paulo e a Polícia Civil de São Paulo e realizam nesta quinta-feira (21) a “operação Vérnix” que tem como alvo a advogada e influenciadora Deolane Bezerra por ligação à uma facção criminosa líderante em São Paulo.

De acordo com o promotor Lincoln Gakiya, do GAECO (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), Deolane participava de um esquema de lavagem de dinheiro diretamente ligado ao alto comando da facção criminosa e movimentou mais de R$ 327 milhões.

Ainda segundo a investigação, a influenciadora “passou a ocupar posição de destaque em razão de movimentações financeiras expressivas, incompatibilidades patrimoniais e indícios de conexão com integrantes do núcleo de comando da organização criminosa”.