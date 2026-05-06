Seplag Ceará recebe comitiva de Mato Grosso para intercâmbio na área de gestão de pessoas

A Secretaria do Planejamento e Gestão do Ceará (Seplag/CE) recebeu, no último mês de abril, uma comitiva da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão de Mato Grosso (Seplag/MT). O encontro teve como objetivo principal a troca de experiências e o conhecimento técnico dos sistemas computacionais e projetos inovadores desenvolvidos pelo Governo do Ceará na área de gestão de pessoas.

A comitiva mato-grossense foi composta pelo superintendente de Provimento, Aplicação e Monitoramento, Marcos de Moraes Gomes Junior; pelo coordenador de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, Flavio Jabra Peixoto; e pela coordenadora de Projetos e Inovações de Gestão de Pessoas, Emelly Silva Motta.

Os visitantes foram recepcionados pelos representantes pelo secretário executivo de Gestão de Pessoa, José Garrido Braga Neto, pelos Coordenadores de Gestão de Pessoas, Isaac Figueiredo e Graziela Forte, pela orientadora da Célula de Modernização de Análise Financeira e Atuarial, Cristiane Lorenzetti, pelo assistente de gestão da Coordenadoria de Gestão de Serviços de Terceirização (Coset), Manoel Hélio.

Durante a visita, a equipe de Mato Grosso conheceu de perto o Sistema de Gestão de Pessoas do Ceará, apresentado pela orientadora Cristiane Lorenzetti, além dos modelos de administração de terceirizados, que têm se destacado pela eficiência e transparência e foi apresentado pelo colaborador Manoel Hélio.

Para o secretário executivo de Gestão de Pessoas, Garrido Neto, o interesse de outros estados valida o modelo de governança adotado pelo Ceará, que une modernização à responsabilidade fiscal. “A visita da Seplag/MT serve para ratificar o trabalho que vem sendo desenvolvido pelo Ceará que reverbera pelo país. Esse reconhecimento é fruto de uma gestão que prioriza a eficiência, especialmente na nossa capacidade de realizar uma análise criteriosa dos impactos do gasto de pessoal, sempre observando com rigor os limites fiscais estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF)”, destaca o secretário.

O coordenador de Gestão de Pessoas, Isaac Figueiredo, detalhou os avanços técnicos apresentados, com ênfase na segurança dos pagamentos e na análise de dados. “Tivemos a oportunidade de comentar sobre o exitoso processo de implantação do Sistema Multipag, que trouxe a padronização do CNAB-240 aos pagamentos. Além disso, compartilhamos os ganhos da nossa nova estrutura organizacional, com a criação de células estratégicas de carreiras e cálculos, e a capacitação de nossa mão de obra para obter e analisar grandes quantidades de dados, transformando informação em inteligência de gestão”, explica Isaac.

A importância da cooperação entre os estados para o aprimoramento das políticas de Recursos Humanos foi reforçada pela coordenadora de Gestão de Pessoas, Graziela Forte. “Receber colegas de outras instituições nos permite trocar perspectivas valiosas. Na Seplag, temos focado em alinhar a robustez dos nossos sistemas com a valorização do servidor, garantindo que a modernização dos processos resulte em uma gestão de carreiras mais ágil e em um ambiente de trabalho cada vez mais estruturado”, afirma Graziela.