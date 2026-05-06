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Governo prepara programa de renegociação de dívidas para trabalhadores informais e adimplentes

Segundo ministro Durigan, anúncio deve ocorrer até início de junho

Redação Agora MT
Por Redação Agora MT
Fonte: Agência Brasil
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O governo prepara uma nova fase do programa Desenrola Brasil para pessoas adimplentes, mas que, apesar de manterem as contas em dia, sofrem com as altas taxas de juros do mercado. Imagem: ebc Governo prepara programa de renegociação de dívidas para trabalhadores informais e adimplentesImagem: ebc Governo prepara programa de renegociação de dívidas para trabalhadores informais e adimplentes

Imagem: pzzb7319 Governo prepara programa de renegociação de dívidas para trabalhadores informais e adimplentes
Durigan anuncia novo Desenrola para adimplentes e trabalhadores informais. Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

De acordo com o ministro da Fazenda, Dario Durigan, a linha de crédito deve ser anunciada até início do mês de junho e também deve ser direcionada para os trabalhadores informais.

Em entrevista ao programa Bom dia, Ministro, do Canal Gov, nesta quarta-feira (6), Durigan afirmou que o governo tem um olhar cuidadoso para o trabalhador informal no país.

“Ele não tem uma renda fixa por mês, ele não tem um salário recorrente, ele tem que ir lá ganhar o seu dia a dia de maneira muito pontual, de maneira muito errática. E ele é quem mais toma juros caros no país”, explicou o ministro.

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