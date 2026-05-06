Habitação leva atendimento de regularização fundiária aos bairros para ampliar acesso da população

A Prefeitura de Rondonópolis, por meio da Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, vai intensificar as ações de regularização fundiária com a criação de uma frente de trabalho itinerante nos bairros. A iniciativa busca aproximar o serviço da comunidade, facilitar o acesso dos moradores e ampliar a adesão ao processo de regularização.

De acordo com a secretária da pasta, Yasmin Waki, o serviço já é ofertado de forma contínua na Secretaria, mas agora passará a contar também com atendimentos descentralizados. “A ideia é levar a equipe até os bairros, mantendo uma equipe fixa na Secretaria, mas designando profissionais para atuar diretamente nas comunidades. Com isso, conseguimos dar mais visibilidade ao serviço e atender melhor a população”, destacou.

A ação terá início com um cronograma que contempla diferentes regiões da cidade. O primeiro atendimento será realizado no bairro Jardim Itapuã, entre os dias 11 e 15 de maio, na EMEF Arão Gomes Bezerra. Em seguida, a equipe estará no bairro Marechal Rondon, de 18 a 22 de maio, na Igreja Comunidade São Judas Tadeu. Na sequência, os atendimentos ocorrerão no bairro Jardim Liberdade, de 25 a 29 de maio, na EMEB Escola Bernardo Venâncio de Carvalho. Encerrando essa etapa, o bairro Jardim Dom Bosco receberá a ação entre os dias 1º e 5 de junho, na Associação do Bairro Jardim Dom Bosco.

Durante os atendimentos, a população poderá atualizar processos de regularização fundiária, esclarecer dúvidas sobre os procedimentos e receber orientações sobre a documentação necessária.

Para ser atendido, o morador deve apresentar documentos pessoais. A Secretaria reforça que cada processo é analisado de forma individual, podendo haver a solicitação de documentos específicos conforme a situação de cada imóvel.