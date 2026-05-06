Motociclista fica ferido após colisão com carro no Jardim Participação em Rondonópolis

Um acidente entre um veículo Ford Ka Sedan branco e uma motocicleta Honda 125 prata foi registrado na noite desta quarta-feira (6), por volta das 21h30, no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua dos Garimpeiros na região do bairro Jardim Participação em Rondonópolis (MT).

Segundo informações apuradas pela equipe de reportagem no local, o motorista do Ford Ka seguia pela Rua dos Garimpeiros, sentido bairro, e tentava cruzar a Avenida Brasil. Na via principal, sentido Vila Operária, trafegavam veículos e também o motociclista.

Testemunhas relataram que os veículos reduziram a velocidade devido ao quebra-molas existente no local. No entanto, o motociclista teria passado pelo canto do redutor em velocidade considerável. O motorista do carro, acreditando que conseguiria atravessar a avenida, avançou, momento em que ocorreu a colisão.

A motocicleta atingiu a parte frontal direita do veículo, lado do passageiro. Com o impacto, o para-choque e o farol direito do Ford Ka ficaram bastante danificados.

Já a motocicleta teve diversas avarias, incluindo destruição do farol, danos no retrovisor esquerdo, arrancamento da seta direita e do para-lamas dianteiro.

O motociclista caiu ao solo e sofreu escoriações. Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que enviou uma unidade de suporte básico ao local. Após receber os primeiros socorros, a vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Rondonópolis.

A Polícia Militar esteve no local, realizou o isolamento da área, sinalizou a via e auxiliou no controle do trânsito durante o atendimento. Posteriormente, a Polícia Civil assumiu a ocorrência.

O motorista do Ford Ka permaneceu no local durante todo o atendimento e relatou que o motociclista teria passado pelo canto do quebra-molas em alta velocidade antes da colisão.